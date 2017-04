THIBAULT, Marie-Paule Loupret



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 4 avril 2017, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marie-Paule Loupret, épouse de feu monsieur Lucien Thibault, fille de feu dame Colombia Beaudoin et de feu monsieur Omer Loupret. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléancesL'inhumation se fera au cimetière de L'Ancienne-Lorette, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Luc (Émilie Fortin), Frédéric (Claire Lavergne), Michel (Marjolaine Villeneuve), Omer, Marjolaine (Bernard Gagnon), Line (Pierre Pouliot); ses petits-enfants: Patrick, Nathalie, Steeve, Vincent, Mélissa, feu Mélanie, Frédéric, Sophie et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Jeannette (feu Gérard Martel). Elle laisse également dans le deuil, sa filleule Christiane et son neveu Sylvain, ainsi que plusieurs autre neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital St-François d'Assise, pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418)527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418) 527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.