GODIN, André



À Québec, le 6 avril 2017, est décédé, à l'âge de 80 ans, monsieur André Godin, ami de cœur de Lise Fiset. Il était le fils de feu Marie-Reine Binet et de feu Simon Godin. Il habitait à Québec, arrondissement Beauport. Sa famille recevra les condoléancesdès 13h auL'inhumation des cendres aura lieu le même jour. Outre son amie de coeur, il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Gérard, Denise (André Massé), feu Claude (Claudette Fortin), Jean-Marie (Diane Daigle), feu Gilles (Odette Simard), Nicole (André Sirois) et feu Claudette (Léopaul Bélanger); les frères et sœurs de son amie de coeur: Georges (Rolande Légaré), feu Claude (Lisette Beaudry), Micheline (Michel Maranda), Diane (Gilles Boutet), Ginette (Gilles Maheux), Michel (Johanne Jobin) et Richard (Carmen Beaulieu); ses neveux et nièces et d'autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 Téléphone: 418 683-8666. www.cancer.ca