Chine: Auger-Aliassime stoppé au deuxième tour

QINGDAO – Félix Auger-Aliassime s’est incliné jeudi au deuxième tour du Challenger de Qingdao, en Chine, devant le Français Mathias Bourgue, sixième tête de série, en deux manches de 6-3 et 6-2.

Les deux joueurs de tennis ont terminé le match avec un taux de réussite de 66 % en première balle de service. Le Québécois a réussi deux as et commis autant de doubles fautes tandis que son rival a réussi un as contre aucune double-faute.

C’est sur l’efficacité de leur premier service que la différence s’est le plus fait sentir. Bourgue, 151e joueur mondial au classement de l’ATP, a remporté 81 % des points quand sa première balle était en jeu. De son côté, Auger-Aliassime a gagné 62 % des points en pareilles circonstances.

Classé 379e au monde, Auger-Aliassime n’a pas réussi à briser le service de son adversaire, lui qui a obtenu deux balles de bris. Bourgue, lui, a concrétisé trois des sept balles de bris pour défaire le jeune joueur de 16 ans.

Issu des qualifications, Auger-Aliassime avait défait le Polonais Kamil Majchrzak en trois manches de 5-7, 6-4 et 6-3 pour accéder au deuxième tour.