BELLEROSE, Jacques



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 8 avril 2017, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jacques Bellerose, fils de feu monsieur Arthur Bellerose et de feu madame Delia Gaumond. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 22 avril de 11 h à 12 h au centre commémoratifMonsieur Bellerose laisse dans le deuil son fils Jonathan (Véronique St-Hilaire), sa petite-fille Kim, son ex-épouse madame Monique Simard, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement St-Augustin RC Est pour le support et les bons soins reçus. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6 www.sprq.ca