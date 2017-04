De l’importance de continuer à offrir des cadeaux

Je sais que le temps des fêtes est largement dépassé mais qu’il va revenir l’an prochain, comme je sais que de nombreuses personnes continueront d’être confrontées à l’épineuse question des cadeaux à donner lors d’anniversaires et de célébrations. Contrairement à la dame qui vous écrivait en janvier avoir décidé de ne plus donner de cadeaux à Noël ainsi qu’à leurs anniversaires à ses petits-enfants, moi je prône que l’on continue cette belle habitude.

C’est certain qu’en maintenant la tradition, je me paye certainement moins de nouveaux vêtements, de sorties et de voyages que cette personne. Mais ça me rend si heureuse de voir le visage ravi de mes petits-enfants quand ils déballent leurs cadeaux, que je ne pourrais jamais arrêter d’en donner. A-t-elle déjà imaginé la tête d’un enfant à qui on demanderait ce qu’il a reçu pour Noël et qui répondrait « je n’ai rien reçu. » Juste ça, ça suffit pour continuer à en donner tant et plus selon moi.

Une mamie heureuse de plaire à sa petite puce

Il existe deux théories en cette matière. Celle qui prétend comme vous que des liens se créent en offrant des cadeaux à ses proches, sans parler du bien que ça fait à la personne qui donne tout autant qu’à celle qui reçoit. Et l’autre qui prétend que c’est en réduisant les offrandes matérielles qu’on touche au cœur de la véritable affection. En fonction de ce qui nous importe personnellement, je pense qu’on choisit son camp.