Des fumeurs en veulent plus

La journée internationale du cannabis, également surnommée four twenty (420), a été célébrée dans plusieurs villes du monde jeudi, dont Québec, Ottawa et Montréal. À 16 h 20, les militants en faveur de la consommation de cannabis récréatif se sont allumé un joint ensemble.

«Un plant, calculant que ça peut ramener jusqu’à une livre, c’est déjà bien en masse. Quatre plants, c’est facile de perdre le contrôle et de ramasser ça sur le marché noir», explique-t-il.

Des restaurants de Québec ont également participé au 420, dont L’Gros Luxe de la rue Myrand, qui a offert la poutine et le grilled cheese à 4,20 $, «parfait pour un trip de bouffe». Il y avait aussi possibilité d'y manger des plats plus décadents, comme un grilled cheese au macaroni au fromage et aux Doritos.