Ce nouveau concept de Chevrolet mise sur la technologie

C’est la seconde version de ce prototype qui est présenté au Salon automobile de Shanghaï. La première version FNR, ou Find New Roads, avait été aperçus en 2015 à l’occasion du même salon.

Développé de concert en partenariat avec le centre PATAC (Pan Asia Technical Automotive Centre), ce véhicule multifonction ou VUS multisegment de Chevrolet met l’accent sur le design et la technologie par rapport à la première version FNR. L’une comme l’autre version envoie au public cible le message que tout est possible.

Le style futuriste du FNR-X intègre une combinaison de performance et de polyvalence qui cherche à combler les besoins de mobilité sous toutes ses formes.

Outre ses lignes robustes, le proto Chevrolet adopte des phares et des feux arrière distinctifs DEL qui par leurs formes rappellent l’art chinois, et on s’en doute, conçus pour plaire aux millions de Chinois du plus grand marché automobile au monde.

Hybride

Autre caractéristique de taille, les portières à ouverture opposée qui font remarquer l’absence de pilier B.

Le système de gestion du moteur hybride permet de passer du moteur essence à celui électrique à la volée en plus d’offrir deux modes de conduite : V pour polyvalence et S pour sport. De plus, le FNR-X permet de modifier les réglages de suspension grâce à sa suspension adaptative capable également d’ajuster à la demande la hauteur de la garde au sol.

Non seulement à haute vitesse la suspension est abaissée, mais les volets de la calandre s’ajustent à la vitesse pour réduire le coefficient de traînée aérodynamique. Des ailerons avant et arrière, ainsi que des jupes latérales montent ou descendent pour assurer la meilleure performance aérodynamique ou conduite le cas échéant.

En terminant, le conducteur au volant d’un tel véhicule pourrait utiliser le mode d’assistance tout terrain ADAS (Advanced Driver Assist System (ADAS), ainsi qu’une batterie de capteurs de reconnaissance acoustique et optique placés tout autour du véhicule et une assistance de conduite autonome guidée en fonction des prédictions informatiques de navigation et de trafic.