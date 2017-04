LAPLANTE, Line



À Québec, le 10 avril 2017, à l'âge de 58 ans et 10 mois, est décédée paisiblement madame Line Laplante, épouse chérie de monsieur Martin Vézina, fille adoptive de feu Thérèse Fortin et de feu Omer Laplante, fille biologique de feu Claudette Corriveau Langevin (Jean-Yves). Elle demeurait à Québec, secteur Duberger.et de là au Parc Commémoratif La Souvenance. La famille vous accueillera à l'église 1 heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux; son fils ADORÉ Pier-Luc (Véronique Blouin); ses frères et sœurs: feu Denis Laplante, Gaston (Ginette Simoneau), Yvon (Hélène Desjardins), Chantal Langevin (Chantal Lemay) et Nancy Langevin; son beau-père feu Fernand Vézina (Aline Langlais), ses belles-sœurs: Christiane, Johanne et Line (Claude Martel) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et tous les employés(es) et la direction des deux succursales des restaurants Tomas Tam. La famille tient à souligner et remercier tout le personnel de l'hémato-oncologie et le docteur Guy Cantin de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et aussi à son médecin de famille Dr Yves Johnson. Un remerciement très spécial à la meilleure amie de Line, Mme Ana Tam, qui nous a aidés, soutenus et épaulés à 200% du début à la fin de cette terrible épreuve ainsi qu'à toute l'équipe soignante et aux bénévoles de la Maison Michel Sarrazin pour les très bons soins prodigués à Line. Un merci aussi à Mme Anne Drolet (pharmacienne) et à toute l'équipe Familiprix Labonté de Duberger. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1T 1P5, tél.: 418-688-0878. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.