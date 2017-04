Festival d'Orford, une superbe programmation

Oh que cela sent l’été, malgré la grisaille. Dans les semaines à venir, tous les festivals vont dévoiler leur programmation estivale, et celui d’Orford ne fait pas dans le demi- mesure. Comme il l’avait promis, le pianiste Wonny Song qui a pris la barre de cet évènement l’année dernière, apporte beaucoup de dynamisme et d’inventivité. Dans un cadre tout à fait champêtre, niché au cœur d’une forêt avec une salle à l’acoustique remarquable, voici nos choix classique et jazz pour la saison 2017.



Des pianistes, il y aura !



Le très discret, mais oh combien brillant André Laplante (8 juillet)

Marc-André Hamelin pour deux concerts, les 14 et 15 juillet

L’étoile montante Jan Lisiecki (23 juillet)

Les grandes formations



De la visite rare avec l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Fabien Gabel pour Brahms et Dvorak

Le I Musici de Montréal sous la direction de Jean-Marie Zeitouni, le 12 juillet, pour Mozart et Tchaïkovski

De la harpe en ouverture



Comme elle est brillante, le concert d’ouverture sera confié à la jeune harpiste Valérie Milot, le 7 juillet

Jazz avec Lorraine Desmarais, Yannick Rieu et Julie Lamontagne.



En grande formation, la pianiste et chef d’orchestre Lorraine Desmarais viendra présenter ses univers latins avec : Dances, danzas, danses. Une grande soirée à ne pas manquer, puisque l’année dernière au Festival de jazz, l’Astral était plein à craquer. Le 22 juillet

Le saxophoniste ténor et soprano Yannick Rieu partagera vision du monde avec Da-Li. Le 29 juillet

La pianiste de Belle et Bum, Julie Lamontagne revisitera le monde classique en jazz avec un quatuor à cordes. Vive l’éclectisme. Le 11 août

Pour tout savoir : www.orford.mu