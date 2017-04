Grande latitude pour le fonds secret de la SQ

Les dirigeants de la Sûreté du Québec ont une grande latitude pour déterminer le budget de leurs fonds secrets, selon un témoin au procès d’anciens hauts gradés du corps de police accusés de fraude.

Pendant toute une partie de la journée de mercredi, une employée du Conseil du trésor a expliqué le fonctionnement du fonds secret, qui sert entre autres à rémunérer des informateurs, ou pour des enquêtes sur le crime organisé. Or, Richard Deschenes, Steven Chabot et Alfred Tremblay, qui ont respectivement été directeur général, responsable des enquêtes et inspecteur-chef de la SQ, auraient utilisé ce fonds pour se payer illégalement des indemnités de départ. Cela leur a valu des accusations de fraude, de vol et d’abus de confiance.

Les trois hommes ont plaidé non coupables, et leur procès s’est amorcé cette semaine, au palais de justice de Montréal. Au total, la Couronne compte faire entendre 16 témoins.