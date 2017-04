Il réclame de la musique latine

Même s’il remporte un beau succès depuis quelques années avec sa musique inspirée des rythmes du Sud, Dominique Hudson affirme que la pop latine n’a pas la place qu’elle mérite au Québec.

«On manque de musique latine, de musique soleil. Les Québécois sont de gros consommateurs de Cuba, mais ici, on ne joue pas de leur musique. Pourtant, nous sommes tellement un peuple qui a besoin de chaleur», s’enflamme Hudson, qui s’est fait connaître avec les albums Danza, Danza 2 et Danza 3, lancés l’un à la suite de l’autre depuis 2012.

Grand spécialiste de la musique cubaine, l’artiste québécois croit que les rythmes latins constituent le remède idéal pour combattre le cafard. Si c’est le cas, sa visite de samedi au Capitole tombe à point nommé avec ce printemps qui tarde à s’installer sur Québec.

«Je veux arriver à faire décrocher les gens, dit-il. Parmi les gens qui nous suivent, il y en a beaucoup qui ont passé des bouts tough, que ce soit la maladie, les divorces ou les problèmes familiaux. Je reçois plein de messages de gens qui me disent à quel point ma musique leur fait du bien. Mon projet en devient plus humain que musical. Je touche les gens et je leur donne des outils pour traverser les épreuves.»

Soutien des radios

Paradoxalement, si la musique créée dans les pays chauds peine à s’imposer, ce n’est pas le cas pour celle que concocte Hudson en français. Il le doit au «soutien fantastique» des stations de radio, affirme-t-il.

«Ce sont elles qui font en sorte que ma musique se rend aux gens. C’est grâce aux radios si nos spectacles sont presque toujours pleins.»

Ce succès en salles ne se dément pas. Depuis la sortie de son premier album, Dominique Hudson affirme qu’il n’a pas connu de temps mort. «On n’a jamais arrêté. Il n’y a pas de mois où on ne fait pas de spectacles.»

En tournée, Hudson propose deux versions de son spectacle: une plus petite «pour se promener un peu plus loin» et l’imposante Extra Danza, avec 15 artistes sur scène, qu’on verra à Québec.