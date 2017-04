Lutte contre le cancer: des chercheurs montréalais font une importante percée

Des chercheurs montréalais ont fait une importante percée dans la lutte contre le cancer en découvrant presque par hasard pourquoi des traitements prometteurs fonctionnent sur certaines personnes et pas sur d’autres.

«Quand mon stagiaire postdoctoral m’a [informé] des résultats, j’ai dit: “Quoi? Répète ça!”» se souvient le Dr André Veillette, de l’Institut de recherches cliniques de Montréal, affilié à l’Université de Montréal.

Son équipe a publié mercredi dans la prestigieuse revue Nature des résultats qui ont le potentiel de devenir incontournables dans la lutte contre le cancer. Depuis quelques années, plusieurs patients ont été traités par immunothérapie, c’est-à-dire un traitement qui utilise le système immunitaire pour qu’il s’attaque au cancer.

«Ne me mange pas»

Par exemple, les cellules macrophages font partie des petits soldats qui vont défendre le corps en mangeant les bactéries, les cellules mortes et parfois même les tumeurs. Or, les cellules cancéreuses sont très rusées et savent comment se camoufler. Elles vont notamment utiliser des protéines qui envoient le message «ne me mange pas» aux macrophages, illustre le Dr Veillette. L’immunothérapie vise donc à neutraliser la protéine afin que les macrophages reconnaissent la tumeur.

«L’immunothérapie, c’est un pas de géant. Mais ce n’est pas bon pour tout le monde», avoue-t-il. L’effet peut être miraculeux dans certains cas et complètement nul dans d’autres. Même qu’en activant le système de défense du corps, l’immunothérapie peut entraîner des maladies auto-immunes, comme le diabète.

Pourquoi cette différence d’un patient à l’autre? Le Dr Veillette ne cherchait même pas de remède contre le cancer quand il est tombé sur un début de réponse. Il étudiait le fonctionnement du système immunitaire sur des souris en recherche fondamentale, simplement pour mieux le comprendre, quand il a découvert l’effet d’une molécule appelée SLAMF7.

Les SLAMF7 envoient le message «mange-moi» aux macrophages. Elles doivent donc être présentes dans la cellule cancéreuse pour que l’immunothérapie fonctionne, suggèrent les travaux du Dr Veillette.

Autrement dit, après que le médicament a neutralisé le signal «ne me mange pas», un signal «mange-moi» doit être envoyé aux macrophages pour qu’ils se mettent au travail.

Sauver de l'argent et des vies

Avant de les traiter à l’immunothérapie, il serait donc préférable de vérifier que les cellules cancéreuses du patient possèdent le SLAMF7, ce qui peut être fait facilement au moyen d'un prélèvement de la tumeur. «Ça permettrait de sauver de l’argent et de sauver des vies, parce que tu [t’assures que] tu ne tues pas ton patient avec le médicament», estime-t-il.

Il faudra probablement attendre plusieurs années avant que cette découverte soit appliquée. Cependant, moins de 48 heures après la publication de cette découverte dans Nature, le Dr Veillette a déjà reçu des appels d'entreprises pharmaceutiques intéressées par ses travaux.



