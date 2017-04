Quand les ébats de deux amants perturbent un match de tennis

«Ça ne peut pas être aussi bon!», s’est exclamé le tennisman américain Frances Tiafoe lorsque des bruits d’ébats sexuels ont perturbé le match l’opposant à son compatriote Mitchell Krueger, à Saratosa (Floride) mardi.

Les yeux ronds quelques minutes plus tôt, le grand espoir du tennis US (19 ans et 87e mondial) s’est lâché lorsque les râles d’amour ont redoublé d’intensité alors qu’il s’apprêtait à servir, devant un public à la fois gêné et amusé.

Certains spectateurs, hilares, ont même fait boucher les oreilles de leurs enfants, comme le montre une vidéo qui fait florès sur Twitter.

L’adversaire de Tiafoe, Mitchell Krueger (23 ans, 182e mondial), défait en deux manches (6-3, 6-2) avait lui choisi de calmer ses nerfs sur une balle en l’expédiant à pleine puissance vers la «zone de bruit».

«Sans doute un appartement voisin», comme l’a suggéré le commentateur de cette rencontre d’un tournoi Challenger, la deuxième division du tennis.