Retour fort probable d’Emelin

MONTRÉAL | Claude Julien devrait miser sur du renfort pour cette cruciale cinquième rencontre contre les Rangers. Alexeï Emelin jouera visiblement son premier match de la série.

Blessé au bas du corps depuis le 5 avril contre les Sabres à Buffalo, Emelin a retrouvé sa place au sein du top six à la ligne bleue lors de l’entraînement matinal. Le Russe formait un duo avec Nathan Beaulieu.

«Je me sens bien et je suis prêt, a affirmé Emelin. Si c’était juste de moi, je jouerais.»

En conférence de presse, Julien a confirmé sa présence à 99%.

«Alexeï est un joueur d’expérience, on aime l’avoir au sein de notre formation, a dit l’entraîneur en chef. Je lui ai parlé après l’entraînement et il se sentait bien. Je lui ai dit qu’il ferait l’échauffement et qu’on déciderait après ça. J’espère le voir, mais on lui donnera la chance de bien récupérer pour voir s’il se sentira aussi bien ce soir que ce matin.»

Brandon Davidson et Nikita Nesterov étaient les deux défenseurs en trop. Dans un signe généralement annonciateur qu’ils ne joueront pas, Davidson et Nesterov ont fait des exercices supplémentaires pendant de longues minutes après l’entraînement.

Pacioretty et les critiques

Toujours à la recherche d’un premier but dans cette série, Max Pacioretty a rencontré les journalistes à quelques heures de la cinquième rencontre. Le capitaine a dit bien vivre avec les critiques à son endroit.

Questionné à savoir s’il était dérangé par le fait qu’il n’avait toujours pas marqué, l’Américain a eu la réplique suivante.

«Moins que toi», a-t-il lancé.

«Je sais que vous aimez écrire ou parler de ce sujet, a-t-il poursuivi. Vous en parliez même avant les séries. Mais pour moi ce n’est pas une histoire. Mes coéquipiers m’ont dit qu’ils ont répondu des questions à ce sujet hier (mercredi). Je ne sais pas trop pourquoi, mais si je peux déplacer les aspects négatifs vers moi, je peux le faire. Je suis ici depuis assez longtemps pour bien connaître ce marché. Ça ne me dérange pas. Pour moi, les opinions les plus importantes sont celles de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. En absorbant la mauvaise presse, je peux faciliter le travail de mes coéquipiers. Je travaille fort. Mon dernier match n’était pas génial, mais je ne crois pas que c’était mauvais.»

Retour à la normale

Julien n’a pas ressorti son boulier pour ses trios à l’attaque comme il l’avait fait lors du dernier match. Alexander Radulov était de retour à l’aile droite au sein du premier trio avec Phillip Danault et Max Pacioretty.

Alex Galchenyuk, quant à lui, se retrouvait au centre d’Artturi Lehkonen et d’Andrew Shaw.

La formation probable du Canadien

Pacioretty-Danault-Radulov

Byron-Plekanec-Gallagher

Lehkonen-Galchenyuk-Shaw

King-Ott-Mitchell

Markov-Weber

Benn-Petry

Beaulieu-Emelin

Price

