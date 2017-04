Trois adolescents arrêtés pour la bataille près d'une école de Shawinigan

SHAWINIGAN - Trois adolescents impliqués dans la violente bagarre qui a éclaté à l’extérieur d’une école de Shawinigan le 11 avril dernier ont été arrêtés.

Un étudiant de l’école secondaire Val-Mauricie avait reçu une violente raclée de la part d’un camarade de classe sur le terrain de l’école.

L’agresseur a été encouragé par d’autres étudiants. Trois de ceux-ci ont donc été arrêtés.

Lors des faits filmés et diffusés sur les réseaux sociaux, l’agresseur a donné près d'une trentaine de coups de poing et de coups de pied à la tête, au corps et aux parties génitales en moins d'une minute à la victime.

Aucun surveillant ou professeur n’était présent sur le terrain de l’école pour mettre fin à la bagarre. C’est une chauffeuse d’autobus qui était intervenue.