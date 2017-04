«Trumpistes», je m’ennuie de vous!

Sérieusement, où êtes-vous passés? Vous me manquez! Je me sens abandonné.

Pendant des mois avant son élection, chaque chronique que j’écrivais sur Donald Trump me valait, de votre part, une belle pluie de critiques et de messages d’admiration à son endroit.

Depuis janvier, vous me négligez. Êtes-vous à court d’arguments, d’insultes, de pseudonymes? Je peux aider?

À vue d’œil, votre détachement me semble avoir traversé cinq phases assez clairement identifiables.

Ensuite, vous avez dit que les médias s’acharnaient sur lui. Personnellement, je trouvais «spécial» que l’on qualifie d’acharnement le simple exposé de mensonges et de contradictions.

Puis, plus rien. Silence radio.

L’an dernier, Trump disait que l’OTAN était «obsolète». Aujourd’hui, elle ne l’est plus.

L’an dernier, les États-Unis ne devaient pas s’impliquer au Moyen-Orient. Aujourd’hui, on tire des missiles sur les troupes d’Assad.

L’an dernier, la Russie était le partenaire avec lequel on allait forger l’alliance qui viendrait à bout du terrorisme islamique. Aujourd’hui, le Secrétaire d’État américain parle d’un low level of trust entre les deux pays.

Quand Trump ne change pas de direction et fonce, c’est avec un mur qu’il fait connaissance.

L’abolition et le remplacement de l’«Obamacare» n’ont pas été stoppés par la sinistre cabale des démocrates et des méchants médias, mais par les élus républicains eux-mêmes.

Unanimement opposés à l’«Obamacare», ils ne purent s’entendre entre eux sur ce qu’ils devaient mettre à sa place. Rien en bout de course. Superbe leadership présidentiel.

Ensuite, quand on croit être devant une aubaine, on prend le temps de lire les petits caractères et d’inspecter la marchandise.