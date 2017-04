SRB : «un autre beau gaspillage d’argent», dénonce l’opposition

Calculant que les contribuables ont déjà investi au moins 15 millions $ dans le projet avorté de Service rapide par bus (SRB), Anne Guérette a dénoncé jeudi soir «un autre beau gaspillage d’argent signé Régis Labeaume».

Pour arriver à ce total, la chef de l’opposition à l’hôtel de Ville de Québec a additionné les 2 millions $ du Plan de mobilité durable, les 6 millions $ de l’étude de faisabilité du Tramway/SRB ainsi que 6,5 millions $ qui correspondent à près de la moitié des 12,5 millions $ du Bureau de projet lancé il y a un an.

«C’est un minimum de 15 millions $ et on est conservateurs. On ne tient pas compte de tous les employés qui travaillent», a-t-elle ajouté, quelques minutes après l’annonce de Régis Labeaume enterrant le mégaprojet.

Interrogé en point de presse quant aux sommes investies dans le SRB, le maire de Québec a dit qu’il ne pouvait répondre dans l’immédiat, car il ne disposait pas de toutes les données.

«On limite les dégâts»

Mme Guérette, qui a déjà demandé au maire de se retirer du SRB, a estimé «qu’on limite les dégâts», même si beaucoup d’argent public a «été jeté dans les poubelles» au cours des dernières années.

La chef de l’opposition ne croit aucunement dans le processus de consultations qui sera entamé le mois prochain. «Avec le maire Labeaume, on tourne en rond, a-t-elle regretté. Il cherche à s’en sortir.»

Anne Guérette a répété qu’elle défendra sa propre proposition (qui n’a pas encore été dévoilée) en matière de mobilité durable au moment de la campagne électorale.