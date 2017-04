10 panneaux de signalisation dont vous ignoriez l’existence

On a beau emprunter le réseau routier du Québec à tous les jours, certains panneaux du ministère des Transports demeurent plutôt nébuleux. En fait, on en a même trouvé 10 que vous n’avez probablement jamais vus de votre vie.

Une chance qu’ils n’étaient pas dans l’examen théorique de la SAAQ!

Vol à basse altitude

Ce panneau de signalisation est utilisé pour signaler aux usagers de la route qu’ils se trouvent dans une zone où des aéronefs pourraient être manœuvrés à basse altitude près d’un chemin public.

Site archéologique

Pour définir un site archéologique, le ministère des Transports du Québec utilise cette pancarte affichant un vase en morceaux. Fallait y penser!

Présence de neige le long d’un muret

Ce panneau parsemé de jolis flocons indique la possible présence de neige le long d’un muret.

Ferme expérimentale

Ce drôle de symbole est utilisé au Québec pour désigner les fermes expérimentales. Maintenant, vous savez.

Kilomètre étalon

Selon le MTQ, le panneau «kilomètre étalon» indique une zone qui permet de calibrer l’odomètre d’un véhicule. Eh ben.

Travaux sur une structure de signalisation

Cette signalisation est utilisée pour avertir les usagers de la route qu’il y a des travaux en cours sur... des structures de signalisation!

Obligation de fermer les bonbonnes de gaz

Ce panneau pourrait difficilement être plus clair. Il rappelle aux usagers d’une traverse maritime qu’ils ont l’obligation de fermer leurs bonbonnes de gaz pour être admis sur un traversier.

Fromagerie

Oui, il y a un panneau pour indiquer les fromageries.

Trou

Si ce panneau ne vous dit rien, c’est qu’il est utilisé exclusivement sur les sentiers de quad et de motoneige. Si on devait l’utiliser à chaque fois qu’il y a un trou sur les routes publiques, on le verrait partout!

Plantation d’arbres

«Le panneau « Plantation d’arbres» indique aux usagers de la route que des arbres ont été plantés dans l’emprise de la route», explique le MTQ. Une fois plus grands, ces arbres serviront de brise-vent. Le panneau ci-haut sert davantage à avertir les travailleurs qui s’occupent de l’entretien de la route que les automobilistes en général.