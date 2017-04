DROLET, Jean-Guy



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 14 avril 2017, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Drolet, époux de Monique Fournier (époux de feu Marcelle Matte), fils de feu madame Rose Alma Labrecque et de feu monsieur René Drolet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auvendredi le 28 avril 2017 de 13 h à 16 h et en soirée de 19 h à 21 h.la famille vous accueuilleraà compter de 10 h etLa mise en niche suivra au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du cimetière St-Charles (1460 boul. Wilfrid-Hamel à Québec. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses enfants: Lyne (Jacques Pleau), Pierre (Sonia Brassard), Jean (Nancy Rousseau) et Guy; ses petits-enfants: Geneviève et Pierre-Olivier Pleau, Katia, Marie-Ève (Marc Pichette), Nicolas (Mélanie Simard) Drolet et leur mère Murielle Gobeil ainsi que Vanessa Drolet; ses arrière-petits-enfants: Lili-Mai, Mila Rose, Alicia, Maude, Emerick, Derek, Ilena et Delphine; les enfants de Monique: François et Vincent Mathieu; ses frères et soeurs: feu Madeleine, feu Denise, feu Paul-Henri, feu Raynald, Noëlla et Jean-Claude; sa belle-sœur Lucille Matte (feu Guy Boulet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon, Québec, Qc, G1L 2J7, téléphone: 418-529-2825, site web : http://www.ccjgd.ca/. Des formulaires de dons seront disponibles sur place.