Entendu il y a quelque temps à la radio, remarque un lecteur, P. Caouette: «Une seule question n'a pas été répondue». L'animateur (ou l'animatrice) ne savait pas ou avait peut-être oublié que la forme être répondu, empruntée malencontreusement à l'anglais to be answered, n'existe pas dans notre langue. On peut répondre à une question, bien sûr, mais une question, pas plus qu'un appel téléphonique, ne peut être répondue. Avez-vous été répondu? entend-on aussi à l'occasion. On peut répondre à quelqu'un, mais quelqu'un ne peut pas être répondu. Et il importe de se souvenir que le participe passé de répondre est répondu et non répond.