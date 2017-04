Beterbiev et le ramadan

Toute l’attention des amateurs de boxe est portée vers les négociations avec Jean Pascal et Eleider Alvarez. D’ailleurs, Alvarez est finalement arrivé à Montréal hier soir à 23 heures et c’est ce matin, avant la conférence de presse prévue à 11 heures, qu’il rencontrera enfin Yvon Michel et Marc Ramsay.

Normalement, avec quelques pesos de plus, les problèmes devraient trouver une solution.

Pendant ce temps, Yvon Michel discute toujours avec Kalli Sauerland, le promoteur allemand pour un combat impliquant Artur Beterbiev.

Mais les choses commencent à presser puisque le ramadan commence le 27 mai cette année et qu’on imagine mal un boxeur jeûner, s’entraîner et se battre en soirée.

«Nous avons discuté avec Artur et il nous a expliqué qu’advenant une cause majeure, il pouvait obtenir une permission de pratiquer sa profession quitte à observer son ramadan quelques semaines plus tard. C’est là qu’on est rendu. J’espère toujours présenter ce combat en juin après celui d’Adonis Stevenson», a expliqué Yvon Michel hier en après-midi.

Par ailleurs, Jean Pascal a ramassé joliment le confrère Jean-Luc Legendre de RDS sur les réseaux sociaux. Legendre s’est plaint que Pascal et Stevenson étaient des retardataires chroniques à leurs rendez-vous.

Tant que tu n’as pas tourné une scène de cinéma avec Jean Pascal, tu ne sais pas ce que veut dire l’heure haïtienne.

Mais tant qu’ils sont à l’heure avec Matthieu Boulay, y en a pas de problème.

DANS LE CALEPIN

Quand même, juste au cas où, la conférence de presse de ce matin est prévue pour 11 heures.