Contrat de 13 M$ pour IPL

IPL inc. a annoncé vendredi qu'elle avait obtenu un important contrat de 13 M$ avec la Ville de Calgary pour fournir des bacs roulants.

Le contrat prévoit la production de 325 000 bacs organiques en vue de l'implantation d'un nouveau programme de compostage qui débutera au cours de l'été 2017 et concerne toutes les résidences unifamiliales de la ville.

Photo courtoisie

«Ce nouveau contrat nous permet de consolider notre leadership dans le secteur municipal à travers l'ensemble du Canada», affirme M. Paul Palazzo, vice-président, ventes et marketing de la division Environnement d'IPL.

Selon M. Palazzo, d’autres annonces qui contribueront à accroître la production sont à venir chez IPL.

Le virage vert que se prépare à prendre Calgary fait suite à un projet-pilote amorcé en 2012. En plus des déchets alimentaires, les assiettes de carton et les serviettes de table pourront être compostées, de même que l'herbage, les branches d'arbre et les déchets animaliers.

Installée à Saint-Damien-de-Buckland, dans la MRC de Bellechasse, IPL œuvre dans la fabrication de contenants moulés par injection (plastique). L’entreprise emploie plus de 800 personnes dans ses trois usines, situées au Québec, à Edmundston (Nouveau-Brunswick) et à Lee's Summit (Missouri). L'entreprise fabrique et met en marché plus de 400 produits dans le domaine de l'emballage, de la manutention et de l'environnement.