(VIDÉO) Des images exceptionnelles d’un lynx qui se balade dans sa cour

RIMOUSKI | Un lynx s’est promené sur le terrain et le patio d’un résident du secteur Pointe-au-Père à Rimouski pendant une vingtaine de minutes jeudi sur l’heure du souper.

Gilbert Dupuis a pu saisir le moment sur vidéo. Il a aussi pris soin de contacter ses voisins qui opèrent une garderie pour s’assurer que les enfants demeurent à l’intérieur, mais ils étaient absents au moment du passage du lynx.

Photo courtoisie

«Il était très calme et est venu jusque sur mon patio. Ç’a duré en tout et partout une vingtaine de minutes et il a repris le bois tranquillement», a raconté Gilbert Dupuis.

Photo courtoisie

Monsieur Dupuis habite un quartier résidentiel, avec un boisé à l’arrière de sa maison. Il n’est pas rare qu’il croise des animaux, mais jamais il n’avait vu un lynx dans sa cour.