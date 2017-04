Même si le printemps se laisse attendre, les exposants du Salon Cours & Jardins sont prêts à faire rêver les visiteurs aux journées chaudes, toute la fin de semaine, au Centre des congrès de Québec.

Une centaine d’exposants sont en place avec tout le nécessaire pour se créer un coin de paradis dans sa cour extérieure, que ce soit avec des fontaines, des plantes, un spa ou un BBQ.

Selon la présidente de l’événement, Julie Cantin, les gens dépensent de plus en plus pour avoir un espace confortable hors de la maison, ou même sur leur balcon pour ceux qui demeurent en ville.

«L’endroit de détente par excellence, où on peut passer des vacances à peu de frais, c’est chez nous», explique-t-elle.

Deuxième salon

Il était donc tout naturel pour son équipe de récidiver et de présenter un deuxième Salon, après la première édition de l’an passé, qui avait accueilli 20 000 visiteurs.

«L’année passée, on était un peu plus tôt au début du mois d’avril, alors les fleurs étaient moins là. Cette fois, on a plus de fleurs, de plantes, on a vraiment voulu améliorer ce volet-là», poursuit-elle.

Tendances

Parmi les grandes tendances cette année, on retrouve les cuisines et salons extérieurs, les structures permanentes qui résistent aux intempéries ainsi que tout ce qui touche à l’eau.

«On parle de bains, de bassins, de fontaines, de chutes. Un bruit d’eau qui ruisselle dans sa cour, c’est relaxant, et en plus, ça attire les oiseaux. L’eau est un incontournable», indique la présidente de l’événement.

En plus des exposants, une vingtaine de conférences seront présentées sur l’art de vivre à l’extérieur. Parmi les invités, Albert Mondor, le jardinier branché, qui prononcera sa conférence samedi, et l’horticultrice Marthe Laverdière, qui y sera dimanche.