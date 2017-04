En 20 ans, voici 20 animateurs qui sont passés par Radio X

Au cours des prochaines semaines, le journaldequebec.com publiera quelques articles afin de souligner les 20 ans de CHOI 98,1 Radio X. Voici le 1er de 5.

En 20 ans, il y en a des gens qui sont passés au micro de Radio X. Si la station mise sur la stabilité et a su conserver plusieurs animateurs qui y sont depuis plus d’une décennie (et même deux décennies dans le cas du doyen Denis Gravel), d’autres ne sont qu’un souvenir...

#1 Julie Bélanger

PHOTO FRÉDÉRIC AUCLAIR

Maintenant animatrice de Rythme au travail à Rythme FM 105,7 et animatrice de Ça finit bien la semaine à TVA.

#2 Anick Dumontet

Maintenant animatrice de La Roue de fortune chez vous! à TVA.

#3 Stéphane «Stage» Lacroix

PHOTO COURTOISIE

Maintenant travailleur autonome et artiste. Le petit studio qu'il a aménagé dans son sous-sol lui permet de produire des images sonores de station ou de faire des voix publicitaires. Dernièrement, il a prêté sa voix à une publicité de Nintendo.

#4 Lisa-Marie Blais

PHOTO JEAN LANGEVIN

Maintenant animatrice des émissions Les Infos et Les Infos weekend à V.

#5 Serge Trudel

PHOTO TIRÉE DE TWITTER

Maintenant enseignant et animateur du podcast Gagnon Trudel en rappel.

#6 Martin D’Anjou

Maintenant président de l'agence de production de contenu Bum Interactif Groupe.

#7 Claude Lussier

PHOTO PASCAL HUOT

Maintenant président de Plan de match communication inc.

#8 Martin Sirois

PHOTO BOULEVARD TOYOTA

Il est maintenant Directeur Général des ventes-véhicules neufs chez Boulevard Toyota.

#9 Caroline Leclerc

PHOTO STEVENS LEBLANC

Maintenant animatrice de Vacances Nature sur RDS et coordonnatrice communication, marketing et congrès à l’Association des microbrasseries du Québec.

#10 Tous les animateurs d’Énergie 98,9 (ou presque)

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Que ce soit, Stephan Dupont, Hugo Langlois, Raynald Cloutier, Patricia Vincent, Stéphane Gendron, Karen Paquet, Jérôme Landry, Josée Morissette, Marto Napoli, Geneviève Landry ou Élodie Déry, tous sont passés par CHOI Radio X.

#11 Tous les animateurs du FM93 (ou presque)

PHOTO STEVENS LEBLANC

Idem pour Josey Arsenault, Gilles Parent, Dan Pou, Mario Hudon et Éric Duhaime.

#12 Plusieurs animateurs de BLVD 102,1

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Stéphane Gasse, Catherine Bachand, André Arthur, Marc-André Lord et Dan Caron sont aussi passés par CHOI Radio X.

#13 Marie Saint-Laurent

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Maintenant animatrice de TM Média, la radio de Transport Magazine et enseignante au Collège de radio et de télévision de Québec CRTQ)

#14 François Beaulé

PHOTO D'ARCHIVES

Annonceur aux Jeux olympiques (Vancouver et Rio), au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec et travaille actuellement chez Ameublement Tanguay pour les partenariats et commandites.

#15 Diane Bouffard

PHOTO TIRÉE DE LINKEDIN

Maintenant technicienne en éducation spécialisée.

#16 Martine Albert

PHOTO CHOI 98,1 RADIO X

Maintenant courtière immobilière RE/MAX signature.

#17 Guy Massé

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK

Maintenant animateur chez Attraction Radio.

#18 Mario Tremblay

PHOTO SIMON CLARK

Travaillerait actuellement sur un nouveau projet secret.

#19 Carl Monette

PHOTO STEVENS LEBLANC

Est maintenant en Ontario et est nouveau papa.

#20 Elisa Cloutier

PHOTO STEVENS LEBLANC

Est maintenant journaliste au Journal de Québec.