TALBOT, Thérèse Bédard



Au CHSLD de St-Apollinaire, le 10 avril 2017, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédée madame Thérèse Bédard, épouse de feu Martial Talbot. Elle était la fille de feu Wellie Bédard et de feu Antoinette Laliberté. Elle demeurait antérieurement à Laurier Station. La famille recevra les condoléances à la maison funérairele vendredi 21 avril 2017 de 19h à 21h30 ainsi que samedi 22 avril 2017 de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Hélène (Fernand), André (Lise), Denise (Dany), Yvette (Michel) et Gérald; ses petits-enfants: Nathalie, Chantal, Julie, Valérie, Nadia, Sébastien, François, Isabelle, Martine et leurs conjoints et ses arrière-petits-enfants: Antoine, Laurence, Noémie, Nathaniel, Gabrielle, Émile, Adèle, Flavie, Alecsia, Maeva, Catherine, Rosalie, Félix et Alexis. Elle était la sœur de feu Gérard (feu Simone), Rita (Léo), feu Alphonse (Fleurette), feu Benoît (Monique) et feu Fernand (Céline) ainsi que Marcel et Yves Lemay (Bibiane); belle-soeur de feu Philippe (feu Germaine), feu Philodore (feu Monique), feu Hervé (feu Marie-Ange), feu Marie-Jeanne (feu Adrien), feu Juliette (feu André, feu Laura), feu Léger (feu Emilienne), Jeanne-d'Arc (feu Eugène) et feu Léopold (Madeleine). Elle laisse également dans le deuil ses filleuls Gisèle, Gaston, Carole et Nathalie, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CHSLD de St-Apollinaire pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Reconnaissance à Nicole Moffet pour ses nombreuses visites. Des dons à la Fondation de santé et services sociaux Lévis-Lotbinière, 975, rue de la Concorde, Lévis Qc G6W 8A7 seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au salon.