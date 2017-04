Honda voudrait créer un plus petit Pilot

Constatant le succès grandissant des VUS, Honda en serait à développer une version à cinq passagers de son Pilot.

C’est du moins ce que rapporte le site automobile Wards Auto, qui assure que ce nouveau modèle pourrait entrer en production dès l’année prochaine.

Plus gros que le CR-V, mais plus petit que le Pilot actuel, ce VUS potentiel se frotterait alors à des modèles comme le Ford Explorer, le Hyundai Santa Fe et le Nissan Murano.

Chez Hyundai, on utilise d’ailleurs déjà cette stratégie avec le Santa Fe. Le modèle «régulier» propose une configuration à cinq passagers alors que le XL peut être livré avec une troisième rangée de sièges.

Comme rien n’a toujours été confirmé par Honda, les détails sur cet hypothétique modèle demeurent quasi inexistants.

Une histoire à suivre!