Hortense est la chatte la plus âgée du Québec

MONTRÉAL – C’est Hortense, une chatte Scottish Fold, qui est la première à obtenir le titre de chat le plus âgé de la Belle Province. Il s’agit assurément d’un honneur pour elle, car il y a plus de deux millions de félins au Québec.

Hortense, qui vit dans une résidence de Piedmont, dans les Laurentides, a obtenu tous les honneurs qui vont avec son nouveau titre à l’occasion du 28e congrès annuel de l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ), qui se tient au Palais des congrès de Montréal jusqu'à dimanche.

Sa famille a célébré son 21e anniversaire, le 6 avril dernier, l’équivalant de 105 ans pour un humain.

Selon un sondage commandé par l’AMVQ, l’espérance de vie des félins au Québec s’accroît, alors que 40 % d'entre eux sont âgés de 8 ans et plus et 15 % de 12 ans et plus. L’âge moyen des chats est de 6 ans et 7 mois, ce qui équivaut à 43 ans pour un être humain. Fait intéressant, l’âge moyen des Québécois, selon Statistique Canada, est de 41,9 ans.

L’AMVQ ne voulait pas que les chiens soient en reste. Aussi, elle a attribué le titre de chien le plus âgé à Cachou, un yorkshire de Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière. Né le 14 février 2000, l'animal a maintenant 17 ans.

Le sondage mené en ligne par SOM du 19 au 23 janvier 2017 a permis de rejoindre 1395 ménages québécois. La marge d’erreur est de plus ou moins 3,4 %, 19 fois sur 20.