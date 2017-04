Le plus grand salon pour la famille

Le 4e Salon Maternité Paternité Enfants s’ouvre aujourd’hui (et se poursuivra demain et dimanche) au Centre de foires d’ExpoCité.

Depuis quatre ans, à Québec, le Salon Maternité Paternité Enfants connaît un vif succès. Bien connue pour son émission Dre Nadia, psychologue à domicile, Nadia Gagnier sera présente au stand 735 à ExpoCité, en plus de présenter quotidiennement, à 12 h 30, la conférence Futurs parents... soyez prêts!

Nouveau duo

Photo courtoisie

Paradis Jardin & Accessoires m’annonce l’arrivée d’Hélène Carrier et de Frédéric Moreau, responsables de la section fleuriste et boutique. Ces experts reconnus travaillaient déjà en duo depuis près de 20 ans avant d’accepter le défi proposé par Paradis, soit celui d’offrir la plus belle et la plus importante boutique de fleurs et de décoration à Québec. Tout le mois de mai, Paradis Jardin & Accessoires sera ouvert de 8 h à 21 h les jours de semaine et aux heures régulières la fin de semaine.

Être parent, ça s’apprend

Photo courtoisie

Marie-Élaine Thibert (photo de gauche), la marraine du 4e Salon Maternité Paternité Enfants, qui s’ouvre ce matin (10 h) au Centre de foires de Québec, vous invite à venir à ce rendez-vous par excellence des parents et des futurs parents. Louise Benoît (photo de droite), fondatrice et présidente du Salon depuis 25 ans (Montréal), poursuit sa mission de soutenir les familles avec une place importante aux papas et à une nouvelle clientèle, les grands-parents, qui s’implique d’une façon différente dans la vie de ses enfants et petits-enfants.

Festival des insectes

Photo courtoisie

Plus de 10 000 spécimens d’insectes naturalisés et vivants vous attendent au 3e Festival des insectes qui se tient aujourd’hui (ainsi que demain et dimanche) à l’Aquarium du Québec. Il sera aussi possible de manipuler des arthropodes vivants, d’entrer dans une volière à papillons et d’assister à des animations, des conférences, des ateliers et des spectacles. Toute la programmation est accessible sur le site festivaldesinsectes.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Élisabeth II (photo), reine du Royaume-Uni depuis 1952, 91 ans...

Jocelyn Morency, avocat de Québec (Boily Morency, Roy), 59 ans...

Michel Goulet, ex-ailier gauche de la LNH, avec les Nordiques de 1979 à 1990, 57 ans...

Éric Bruneau, comédien et acteur québécois, 34 ans...

Vincent Lecavalier, ex-joueur de la LNH, 37 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 avril 2016. Prince (photo), 57 ans, légendaire chanteur américain... 2015.

Sydney Valpy Radley-Walters, 95 ans, tankiste (M4 Sherman) canadien, né à Gaspé... 2014.

Herb Gray, 82 ans, ancien vice-premier ministre du Canada... 2013.

Jean-Michel Damase, 85 ans, pianiste et compositeur français.