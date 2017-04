Les hommes qui font des blagues sexistes et homophobes se sentiraient menacés dans leur masculinité

Ouch. Messieurs, ce n’est pas nous qui le disons, mais bien des chercheurs de la Western California University aux États-Unis.

L’étude a été menée sur 387 hommes hétérosexuels. Ceux-ci ont rempli un questionnaire sur leur personnalité, leurs goûts, leurs aptitudes sociales, leur genre d’humour et leurs opinions sur les homosexuels et les femmes.

On leur a demandé à quel point ils étaient en accord ou en désaccord avec des phrases comme

«Les femmes obtiennent du pouvoir en prenant le contrôle sur les hommes» ou «Lorsqu’une femme réussit à ce qu’un homme s’engage avec elle, elle tente de le tenir en laisse.»

Les résultats de l’étude ont démontré que les hommes qui étaient le plus en accord avec des phrases comme celles précédemment mentionnées ou qui s’opposaient à d’autres «statements» questionnant les normes des genres masculin et féminin, étaient ceux qui utilisaient le plus de blagues sexists et homophobes pour attirer l’attention ou pour se donner confiance en soi devant un groupe.

"Les hommes de l’étude ayant des croyances très stéréotypées face aux femmes et aux homosexuels sont ceux qui ont éprouvé le plus de plaisir face à l'humour misogyne et homophobe. Ceci témoigne du sentiment d’être menacé dans sa propre masculinité donc nécessitant de réaffirmer celle-ci à travers un humour sexiste et homophobe renforcissant les valeurs masculines traditionnelles.» (traduction libre)

-Emma O'Connor, auteure de l’étude.

Les chercheurs de l’étude espèrent que les résultats de celle-ci vont aider à prévenir des situations homophobes et sexistes en milieu de travail. Belle inititative.

Donc en résumé les gars, pensez-y deux fois avant de faire une «joke de blonde» ou une «joke de tapette»... ceci pourrait en dire long sur vous!

Source:

Independant