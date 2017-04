Les Sags trébuchent d’entrée de jeu

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont inclinés par la marque de 4-1 vendredi soir au Harbour Station, lors du premier match de la série demi-finale qui les oppose aux Sea Dogs de Saint John.

Avec la victoire, les Sea Dogs ont pris les devants 1-0 dans la série qui se poursuivra ce soir de nouveau au Harbour Station où la troupe de Yanick Jean tentera de créer l’égalité 1-1 dans la demi-finale.

«On était deuxième sur la rondelle, j’ai trouvé que notre niveau d’intensité était très bas. On ne peut pas se permettre de jouer comme ça face aux Sea Dogs», a noté l’entraîneur-chef des Sags.

Du côté du défenseur Frédéric Allard, on tourne la page et on recommence samedi soir.

«On n’a pas compétitionné, je pense qu’on n’a pas joué notre style de jeu. Ça part des leaders, ils ne se sont pas présentés ce soir», a-t-il analysé.

Les Sags ont perdu les services de deux joueurs importants au cours de la rencontre. Tous les deux expulsés, Joey Ratelle et Vincent Lapalme devraient rencontrer le préfet de discipline.

La machine se met en marche

Après une première période silencieuse où ils ont mené 15-6 dans la colonne des tirs, les Sea Dogs ont attendu le deuxième vingt avant de se mettre en marche.

À sa sortie du banc des pénalités, Simon Bourque s’est échappé et a déjoué Julio Billia ouvrant ainsi la marque et, quelques instants plus tard, Cole Reginato en rajoutait pour les locaux, qui ont doublé leur avance à mi-chemin dans le match.

Les Sea Dogs ne se sont pas arrêtés là puisqu’un peu plus d’une minute plus tard, Mathieu Joseph marquait d’un tir d’une précision chirurgicale dans le haut du filet et, en fin de période, Julien Gauthier faisait mal aux Sags en ayant raison de Billia d’un tir voilé.

Chez les Sags, le capitaine Nicolas Roy a assuré la réplique, marquant d’un tir du revers qui a eu raison de Callum Booth, mais son équipe et lui n’ont pas été en mesure d’enfiler l’aiguille lors du troisième vingt en route vers une défaite de 4-1.