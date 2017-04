Maisons, actions et yacht

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Condo de luxe dans un immeuble de stars

Un luxueux condo de 3462 pieds carrés et de quatre chambres à coucher a été mis en vente par Guylaine Dallaire, avocate chez Raymond Chabot Grant Thornton, pour 2,3 millions $. Le condo est situé dans les hauteurs de Tropiques Nord, un immeuble près du Vieux-Port réputé abriter plusieurs vedettes du show-business québécois. Claude Brochu, l’ancien patron des Expos, y a déjà habité. Le principal élément distinctif est une immense verrière tropicale où poussent des palmiers et autres plantes exotiques. Les frais de condo sont salés: 2310 $ par mois. «Vue panoramique à 180 degrés! Deux garages», vante une courtière.

Paolo Catania met en vente un manoir

Photo Chantal Poirier

L'entrepreneur Paolo Catania, au centre de nombreux témoignages à la commission Charbonneau, a mis en vente sa maison d’Outremont pour 5,5 millions $. «Dès votre entrée dans ce somptueux manoir [...], vous serez subjugué par ce mélange d’élégance et de raffinement. Du bois riche, des sols en granit, du marbre, de hauts plafonds, de nombreuses fenêtres ainsi qu’un magnifique terrain privé avec piscine d’eau salée et coach house font de cette maison l’une des plus belles du quartier», écrit la courtière. Catania a aussi mis en vente l’an dernier son «chalet» de Piedmont dans les Laurentides pour 7 millions $.

La Caisse cède du Teck

La Caisse de dépôt et placement du Québec a liquidé la semaine dernière pour 350 000 $ d’actions de la minière Teck Resources, un producteur de charbon, de métaux et de pétrole, dont le titre a été un des champions de la Bourse de Toronto l’an dernier. La valeur de l’action a été multipliée par neuf en 2016. La Caisse en détient toujours pour 48,4 millions $, selon les documents réglementaires.

Luxueuse croisière des Obama sur le yacht d’un milliardaire

Photo courtoisie

Le milliardaire américain du divertissement David Geffen a emmené récemment en croisière la famille Obama sur son yacht de 454 pieds d’une valeur de 590 millions $ US. Selon Business Insider, Oprah Winfrey, Bruce Springsteen et Tom Hanks étaient aussi de la partie.