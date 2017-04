Manque d’opportunisme

CHARLOTTETOWN | Un manque criant d’opportunisme et un manque de discipline a coulé l’Armada, vendredi soir au EastLink Center.

En lever de rideau de la demi-finale, Blainville-Boisbriand s’est incliné 3 à 0 face aux Islanders de Charlottetown. Les Insulaires ont ainsi pris l’avance 1 à 0 dans la série qui se poursuit ce soir à l’Île-du-Prince-Édouard.

La formation des Laurentides n’a pu tirer profit de ses chances en première période en évoluant durant cinq minutes en supériorité numérique. Ses meilleurs marqueurs de la danse printanière, Alex Barré-Boulet et Pierre-Luc Dubois, ont menacé, mais ils n’ont pas été en mesure de déjouer Marc Grametbauer. Le gardien a encore été parfait devant sa cage face à son ancienne équipe en repoussant 37 tirs.

À l’autre bout de la patinoire, Samuel Montembeault a aussi été brillant. Il a entre autres fait la différence sur les quelques attaques des Islanders au premier vingt avant de céder sous la pression offensive en deuxième période. Ses coéquipiers devant lui ont ouvert le centre de la patinoire, laissant ainsi les rapides attaquants de Jim Hulton manoeuvrer à leur guise.

Kameron Kielly et Alex Dostie ont fait bouger les cordages sur des jeux de puissance. Le talentueux Daniel Sprong a poursuivi sur son rythme effréné de deux points par match qu’il maintient depuis le début des éliminatoires. Il s’est fait complice des deux réussites.

Dans le clan de l’Armada, c’est une impression de déjà-vu. Elle avait connu des problèmes semblables il y a pas moins de dix jours dans les Maritimes lorsque l’indiscipline avait fait surface à Bathurst. Les unités spéciales n’avaient pas fait le travail, ce qui avait permis au Titan de frapper.

Les ailes du septième match

La troupe de Joël Bouchard a loupé toutes ses chances d’assommer ses adversaires dès le départ. Ceux-ci n’avaient pas joué depuis qu’ils avaient éliminé les Screaming Eagles du Cap-Breton il y a huit jours. Ils ont paru rouillés au fil des 10 premières minutes avant de se dégourdir.

Grametbauer s’est montré intraitable devant les menaces de Barré-Boulet, Dubois, Joël Teasdale, Yvan Mongo et Alexandre Alain. Par la suite, ses défenseurs ont limité les chances de marquer de la flotte laurentienne.

C’est d’ailleurs après une occasion en or ratée par le duo Barré-Boulet et Dubois sur une descente en surnombre en infériorité numérique que les Islanders ont frappé. Sprong a servi une longue bombe à Kielly, au centre de la patinoire. L’attaquant s’est présenté seul devant Montembeault en le déjouant du côté de la mitaine.

Et pendant qu’Antoine Crête-Belzile réfléchissait à un péché commis en sortie de territoire défensif, il a vu Dostie, bien placé à l’embouchure du filet, doubler l’avance des locaux.

Dillon Boucher a fermé les livres en complétant la marque dans une cage abandonnée.

En incluant les deux matchs en saison régulière, Mark Grametbauer a blanchi l’Armada durant les 180 minutes devant le filet des Islanders.

► Pascal Aquin a été expulsé de la rencontre en première période après avoir estampillé Charlie Roy dans la rampe. La séquence sera révisée par les autorités de la LHJMQ. Le défenseur de l’Armada a subi une commotion cérébrale en plus d’être coupé au visage.

Manque de créativité

Face à la puissance offensive en herbe de la LHJMQ, l’Armada a manqué de créativité en zone ennemie, selon les joueurs de la formation des Laurentides.

Les 37 tirs vers Mark Grametbauer démontrent un effort honnête, mais ils ne montrent pas la réalité. La majorité des rondelles est venue de l’extérieur. Les Islanders ont obtenu deux fois plus de chances de marquer.

«Je crois que nous avons rendu le travail du gardien plus facile», a souligné le capitaine Guillaume Beaudoin.

«Il faut aller au filet et mettre de la circulation devant le gardien, a renchéri l’infatigable travailleur Yvan Mongo. Il fait les arrêts clés, mais il faut le faire mal paraître. C’est à nous de profiter de nos chances, parce que ce soir (vendredi), les Islanders nous ont mordus immédiatement.»

La sécheresse offensive de trois matchs, saison et séries incluses, ne donne pas des maux de tête à l’entraîneur-chef Joël Bouchard.

«C’est derrière nous. Nous avons fait du bon travail autour du filet. Il a manqué de finition. Nous savons que nous pouvons être meilleurs que ça.

«Dans l’ensemble, ce n’était pas notre meilleure sortie, a-t-il enchaîné. Nous n’étions pas autant en contrôle que d’habitude. Le premier but nous a affectés et les pénalités aussi.»

Grametbauer était on ne peut plus fier d’avoir encore blanchi son ancienne équipe. «Je connais leur système et leurs tendances. Nos récentes performances m’ont donné confiance. L’avance de deux buts a été suffisante.»