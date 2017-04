Mauro Biello veut avoir un match référence à Philadelphie

Plus que d’obtenir la victoire, Mauro Biello veut surtout voir ses hommes offrir une performance complète afin d’obtenir ce qu’il appelle un «match référence».

«Un match de référence, c’est un match complet où on a bien joué dans toutes les phases. C’est un match où on voit que l’équipe joue en confiance et sur lequel on veut bâtir», a expliqué l’entraîneur-chef.

Biello a du même souffle fait remarquer qu’il y a eu du bon sur l’ensemble des rencontres de la saison.

«Il y a eu de bons moments dans tous les matchs, on a eu de bonnes premières demies à Los Angeles et Chicago, et une bonne deuxième à New York, maintenant il faut compléter tout ça.»

Blanchissage

Un autre objectif du Bleu-blanc-noir est d’obtenir un premier jeu blanc en 2017.

«Nous n’avons pas encore obtenu de jeu blanc, mais nous n’avons pas encore connu de match où nous avons été déclassés», a insisté Evan Bush.

Laurent Ciman rappelle surtout que c’est le manque de concentration qui a affecté l’équipe.

«Chaque fois, on a pris des buts évitables. On les a pris et il faut assumer, mais ce sont des erreurs qui ne doivent plus se reproduire.

«C’est sûr que ça joue dans la tête, on a envie de garder le zéro le plus possible et on ne l’a pas fait une seule fois cette saison.»

Ajustement

Avec l’absence prolongée de Victor Cabrera (cheville), c’est étrangement une sorte de stabilité qui pourrait s’installer dans le groupe défensif.

«Dans les six premiers matchs, nous avons eu à faire des changements au groupe arrière, on a passé à travers des scénarios pour l’équivalent d’une saison. Il n’y a donc pas de raison qu’on ne soit pas à l’aise», a relaté Bush, qui a bien hâte de voir un zéro à sa fiche.

Laurent Ciman sera donc jumelé à Hassoun Camara en défense centrale et il croit qu’avec le temps, la complicité va s’installer.

«Je m’entends bien avec Hassoun, a insisté l’arrière belge. Plus on va jouer ensemble, plus on va créer des liens footballistiques. Il faut nous laisser le temps d’apprendre à se connaître et de vraiment former le duo idéal.»