Métamorphose de quatre heures pour Dalida

Devenir le sosie de la célèbre Dalida n’a pas été une tâche facile pour l’actrice italienne Sveva Alviti, qui a décroché le rôle-titre du film sur Dalida.

«Cela prenait quatre heures au maquillage. Je devais être sur le plateau à cinq heures du matin. On me transformait le nez, les dents et les cheveux. Il y a eu des moments où l’on devait me vieillir. Cela pouvait prendre jusqu’à six heures. Je devenais complètement folle», révèle en riant l’ex-mannequin de 32 ans, à la grande première du film Dalida, au cinéma Impérial, mercredi dernier.