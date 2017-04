Le Marocain qui a menacé de mort Alexandre Bissonnette sera expulsé du pays dès sa sortie de prison

Celui qui a menacé de mort Alexandre Bissonnette, l'auteur présumé de l’attentat de la mosquée de Québec, retournera en Europe dès sa sortie de prison, prévue aujourd’hui.



Ayant reconnu sa culpabilité jeudi, Mohamed-Amine Ben-Faras revenait en cour vendredi, cette fois pour connaître sa sentence. Lors d’une courte audience où les procureurs ont proposé une sentence commune au juge, l’accusé a pu bénéficier d’une sentence avec sursis à condition d’être expulsé du pays sur-le-champ.



La peine imposée est donc officiellement de 11 jours, ce qui correspond à la détention préventive depuis son arrestation le 15 avril. Une probation de trois ans où il sera interdit de séjour au Canada lui a aussi été imposée. C’est donc dire que l’homme de 33 ans, dès sa sortie de prison vendredi après-midi, sera escorté vers l’aéroport par des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada qui devront s’assurer de son départ.



L’homme d’origine marocaine est détenteur d’un passeport italien.



«Ça me paraît raisonnable si on prend en compte toutes les circonstances», a dit sur le banc le juge Alain Moran. Le juge a aussi estimé que la détention de 11 jours était «suffisante».



Le procureur Sabin Ouellet a confirmé que l’Agence des services frontaliers du Canada se chargerait de Ben-Faras dès sa sortie du palais de justice de Québec vendredi.



Plus de détails à venir...