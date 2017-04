Sept grands voiliers s’arrêteront à Baie-Comeau en juillet

BAIE-COMEAU – Sept grands voiliers mouilleront dans la Manicouagan, sur la Côte-Nord, du 14 au 16 juillet.

Les Rendez-vous 2017 coïncideront avec les 80 ans de la fondation de la ville de Baie-Comeau et le 150e anniversaire du Canada.

La population pourra monter à bord de ces grands voiliers.

Les navires s'arrêteront à plusieurs endroits au Québec, en Ontario et dans les Maritimes. À Baie-Comeau, le comité organisateur estime que cette escale représente une incroyable carte de visite pour la ville.

«Avec l’envergure de cet événement-là, ce sera une belle carte de visite pour nous, mais aussi pour l’ensemble du Saint-Laurent à l’international. On ne se le cachera pas, c’est une publicité qu’on ne serait jamais en mesure de se payer. Mais grâce à cet événement-là, au Rendez-vous naval et au 150e anniversaire du Canada, Baie-Comeau va réussir à rayonner à travers le monde. Peut-être que dans un an ou deux, on pourra en accueillir de nouveau», s'est réjoui Renée Dumas des Croisières Baie-Comeau.