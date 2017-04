Taches «incrustées»

Les cuisiniers du restaurant Napoli de Terrebonne avaient de mauvaises habitudes en 2016, comme celle de ne pas changer de gants après avoir manipulé du poulet cru et d’utiliser des planches à pizza incrustées de taches noires.

«Grande accumulation de matières blanchâtres duveteuses» dans la grille de ventilation d’un réfrigérateur, notait une inspectrice en mars 2016, lors de son passage Chez Napoli, situé au 794 boulevard des Seigneurs.

La pizzeria a reçu deux amendes totalisant 2250 $ au cours des derniers mois pour des problèmes de malpropreté observés en 2016. La première a été remise en novembre et la deuxième, en février dernier.

« Couche collante »

L’inspectrice a remarqué que la spatule utilisée pour retirer les pizzas du four était pleine de «matières brunâtres», écrivait-elle en mars 2016. Les planches de bois utilisées pour lever la pâte étaient parsemées de «taches noircies incrustées dans le bois» et recouvertes d’une «couche collante»,

Au sous-sol, l’extérieur d’un réservoir d’huile comestible était recouvert «d’une couche jaunâtre graisseuse, ainsi que de résidus divers séchés».

Le sol du local d’entreposage était incrusté de matières grisâtres. Ces matières «s’apparentant à de la moisissure» se trouvaient aussi au plafond, dans l’unité de ventilation et sur des tablettes de la chambre froide.

Une autre inspectrice a également trouvé des crottes de rongeurs et des fourmis au sous-sol.

«[Un] manipulateur d’aliments ne change pas ses gants après avoir manipulé du poulet cru», a-t-elle remarqué. Du poulet cru a aussi été laissé à la température ambiante.

Trop chaud

Les problèmes dans les températures de conservation d’aliments existaient toujours cinq mois plus tard. Dans un rapport de septembre 2016, une inspectrice a trouvé un comptoir réfrigéré trop chaud, qui ne gardait pas les aliments à la température prescrite de 4 °C. Du fromage et du pepperoni avaient une température de 15 °C et le bacon émietté était à 11 °C.

De son côté, Carlo Dimeglio, fils du propriétaire, assure que ces problèmes sont maintenant réglés. Des bacs en bois ont été changés pour des équipements en plastique et un réfrigérateur neuf a été acquis, énumère-t-il. «Les employés ne font pas toujours ce qu’on leur dit de faire», dit-il pour expliquer certains manquements.

«Les inspecteurs viennent et on suit [leurs directives]. Des fois, ils sont très sévères», avoue-t-il.

Il faut attendre plusieurs mois après une infraction pour qu’un juge entende la cause et rende sa sentence.

► Les détails de ces jugements ont été obtenus à la suite d’une demande d’accès à l’information.

