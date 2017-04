Un fan peint sa Ferrari aux couleurs des Oilers

La fièvre des séries s’est emparée du pays, cinq équipes canadiennes étant au plus fort de la lutte pour mettre la main sur la coupe Stanley. S’il est une ville où l’on est extrêmement heureux de prendre part aux séries, c’est bien Edmonton, dont l'équipe n’avait pas participé aux éliminatoires depuis 2006.

Bien entendu, tous les regards sont tournés vers le capitaine de l’équipe, Connor McDavid, qui est devenu cette année le deuxième plus jeune joueur à remporter le championnat des marqueurs, après Sidney Crosby et devant Wayne Gretzky.

Un admirateur des Oilers a voulu démontrer à sa manière qu'il appuie la jeune sensation et son équipe favorite en peignant sa Ferrari F430 aux couleurs des Oilers et en y ajoutant le numéro 97 de McDavid.

Pour ce qui est du style, on vous laisse le soin d'en juger, mais en ce qui concerne la dévotion de ce partisan, alors là, chapeau!