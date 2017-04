Un partisan du Canadien se lance à la recherche de Max Pacioretty

Alors que le Canadien de Montréal est dans les câbles, un partisan tente désespérément de retrouver le meilleur attaquant de l’équipe, Max Pacioretty.

Il se tourne vers les résidents de la métropole pour repérer le disparu.

«Perdu : il répond au nom de "Patches". Il a des cheveux bruns, mesure 6 pieds 2, pèse 215 livres et a été aperçu la dernière fois au Centre Bell le 30 mars 2017. Je vous en prie, retournez-le à Claude Julien ou à Marc Bergevin au 1909, avenue des Canadiens de Montréal», peut-on lire sur une affiche collée à un poteau en bois, à Montréal.

Le capitaine de la Sainte-Flanelle n’a toujours pas de but en cinq rencontres éliminatoires, et son équipe fera face à l’élimination samedi soir, face aux Rangers de New York.

Pacioretty mène son équipe pour le nombre de tirs et de chances de marquer, mais le gardien Henrik Lundqvist s’est illustré à plus d’une reprise à ses dépens, notamment avec un arrêt du bout de la jambière alors qu’il filait en échappée en troisième période du match numéro cinq.