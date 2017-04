Une pelle mécanique arrache des fils électriques dans Vanier

Près de 1400 clients d’Hydro-Québec ont été privés d’électricité dans le secteur de Vanier, à Québec, vendredi matin, après qu’un opérateur de pelle mécanique eut arraché des fils électriques avec son engin.



Ce sont 121 abonnés qui sont toujours privés de courant sur les avenues Godin et Pruneau, selon la porte-parole d’Hydro-Québec, Colette Lettre-Racine.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Ils vont en avoir pour toute la journée voire une partie de la soirée, confirme-t-elle. Il s’agit de travaux majeurs de planter quatre poteaux, c’est beaucoup en plus de réinstaller tout l’équipement et le filage c’est vraiment un bon évènement pour nous.»

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Opération majeure



L’incident s’est produit vers 8h20 vendredi matin alors que l’opérateur de la pelle mécanique se trouvait dans le secteur du 550, avenue Godin, à Vanier. Selon les informations fournies par le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec, six poteaux retenaient les fils électriques. De ce nombre, quatre ont été sectionnés avant qu’un de ceux-ci s’effondre sur la chaussée.



«La rue est fermée à la circulation et on a érigé un large périmètre de sécurité», précise le porte-parole du SPCI, Bill Noonan. «D’autres poteaux menacent de tomber également.»

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Quatre équipes d’Hydro-Québec ont été dépêchées «en urgence» sur les lieux alors qu’une cinquième pourrait être sollicitée cet après-midi, selon Mme Lettre-Racine.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Il va falloir remplacer les quatre poteaux endommagés, explique-t-elle. On fait notre maximum pour envoyer le plus d’équipes pour rétablir le service le plus rapidement possible. Nous avons une équipe de planteurs sur place et on évalue la possibilité d’en envoyer une seconde pour accélérer les travaux», ajoute-t-elle.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’opérateur de la pelle mécanique a subi une évaluation médicale alors que M. Noonan n’était pas en mesure de préciser s’il avait été conduit au centre hospitalier.



Le Service de police de la Ville de Québec soutient pour le moment qu’il s’agit d’un accident.