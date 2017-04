10 ans de Papier

La foire Papier célèbre son dixième anniversaire. Pour souligner l’événement, Papier 17 accueille à Montréal 39 galeries d’un bout à l’autre du Canada et près de 300 artistes, devenant un pôle indéniable de l’art contemporain. L’exposition annuelle est dédiée exclusivement au médium du papier, ce qui permet une magnifique démocratisation de l’art contemporain en plus d’offrir des possibilités d’acquisition d’œuvres à prix abordable. L’événement réuni sous un même toit les galeristes, artistes, collectionneurs, gens d’affaires et le grand public. Ce toit, c’est l’Arsenal art contemporain, un vaste espace situé aux abords du canal Lachine, dans le quartier de Griffintown.

Laurence Vallières

Fusillade d’ivoire, 2016

Sculpture en carton 302 x 190 x 100 cm

Galerie Station 16 - Montréal

Une approche ludique qui encourage le dialogue sur la surconsommation, l’environnement et la préservation de la faune. L’artiste utilise du carton trouvé dans la rue.

Normand Rajotte

Sans titre, de la série Hors-piste, 2015

Impression à jet d’encre 102 x 131 cm

Galerie La Castiglione - Montréal

Depuis près de vingt ans, le photographe montréalais explore l’aspect sauvage et la vie qui règne dans une région boisée du Mont-Mégantic.

Mitch Mitchell

For Whom You Build, 2014

Vue d’installation

Galerie dc3 Art Projects- Edmonton

Les installations sculpturales en papier de l’artiste utilisent des stratégies issues du performatif, du multiple et de la cinétique.

Lyne Bastien

Vestiges III, 2014-2016

Techniques mixtes sur papier japonais chine collé sur Rives BFK 30 x 30 cm

Galerie Beaux-arts des Amériques - Montréal

Née en Abitibi, l’artiste vit dans le village le plus septentrional du Québec, Ivujivik, une communauté de 400 habitants dont le nom signifie « lieu où s’accumulent les glaces », de là ses sources d’inspiration.

Zachari Logan

Flower 5, de la série Specimen, 2016

Pastel sec sur papier noir 49,5 x 37,5 cm

Galerie Paul Petro Contemporary Art -Toronto

Des tableaux qui marient flore et faune, des métaphores de «l’intégration et de la multiplicité de l’être» au sein du Canada.

Ningeokuluk Teevee

The Goose Wife and Her Children, 2015

Encre et crayon de couleur 58,4 x 76,2 cm

Galerie Feheley Fine Art - Toronto

Un heureux mélange d’humour et de couleur, des images souvent empruntées aux mythes inuits traditionnels.

► Papier 17, ce weekend seulement, à l’Arsenal art contemporain situé au 2020, rue William, Montréal. Entrée libre.

L’exposition organisée par l'AGAC - l’Association des galeries d’art contemporain, est l’une des premières foires de ce type en Amérique du Nord et la plus importante foire d’art contemporain au Québec.

En 2016, la foire a attiré 17 000visiteurs et a généré des ventes de plus d’un million de dollars.

anniversaire, Papier présente de nombreuses activités, dont trois visites guidées et des tables rondes. Karine Vanasse est la porte-parole de l’événement depuis 2014.

Laurent Duvernay-Tardif, joueur de football au sein des Chiefs de Kansas City, est l’ambassadeur de Papier 17. Aussi étudiant en médecine à l’Université McGill, il est un grand amateur d’art contemporain.

Voir le site web : http://papiermontreal.com