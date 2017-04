10 bonnes (et vraies) raisons de regarder l’émission

Enfin! Big Little Lies débarque en français à Super Écran. Réalisée par Jean-Marc Vallée et dotée d’une distribution cinq étoiles, la minisérie événement du réseau HBO est tellement jouissive que nous avons concocté une liste de 10 raisons pour lesquelles vous devez absolument y jeter un œil.

Le mystère

Sous ses airs de série dramatique, Big Little Lies est avant tout une grande enquête pour meurtre. D’entrée de jeu, on apprend que l’irréparable a été commis lors d’une soirée mondaine réunissant les parents d’élèves d’une même école primaire, mais quant à savoir qui est mort et qui est responsable, le mystère demeure entier. Le suspense grandit ­lentement mais sûrement au fil des épisodes, et croyez-nous, la finale comblera toutes vos attentes.

Nicole Kidman

Nicole Kidman est une ­grande actrice. Mais pour une raison qu’on ignore, on a souvent tendance à l’oublier. Dans le rôle d’une avocate ayant tout quitté pour suivre son mari et porter ses enfants, l’Australienne est touchante de vérité. D’une élégance à couper le souffle, elle réussit à crever l’écran sans jamais trop en faire. Souhaitons seulement que sa prestation tout en retenue ne passe pas inaperçue aux ­prochains Emmy Awards.

La réalisation

Il peut certes paraître chauvin de citer la réalisation québécoise pour ­expliquer le succès d’une série américaine, mais n’empêche. Big Little Lies doit beaucoup à Jean-Marc Vallée. Grâce au réalisateur de Wild et Dallas Buyers Club, l’adaptation télévisuelle du roman de Liane Moriarty se tient loin d’une ­catégorie de feuilleton peu reluisante: celle des soaps de luxe qu’on qualifie – au mieux – de plaisirs coupables. Vallée confirme également sa réputation ­d’excellent directeur d’acteurs. Les ­nombreuses nominations qui attendent ses héroïnes en feront foi.

Reese Witherspoon

Reese Witherspoon réussit un tour de force dans Big Little Lies: demeurer attachante en jouant un personnage casse-gueule que n’importe quelle autre actrice aurait rendu ­foncièrement antipathique. Toujours aussi pétillante et drôle, la lauréate d’un Oscar se montre également émouvante, notamment quand elle fait craquer la carapace de Madeline, son personnage de mère de famille forte, riche et redoutée, au petit côté bulldog franchement développé.

Les scènes d’interrogatoire

Venant ponctuer chaque épisode, les scènes d’interrogatoire montrent ­comment de simples commérages de ­banlieue, d’apparence inoffensive, ­peuvent parfois dégénérer. Teintées ­d’humour, ces petites vignettes apportent d’intéressants changements de rythme au récit, tout en jetant un éclairage ­nouveau sur quelques ­éléments clés du mystère.

Shailene Woodley

Plus effacée que ses illustres consœurs, l’actrice de 25 ans s’avère la force tranquille de Big Little Lies. Toujours très juste, l’Américaine exprime parfaitement la détresse silencieuse d’une mère monoparentale à court de ressources.

La musique

Jean-Marc Vallée a toujours choisi les chansons qui accompagnent ses films avec soin. À l’époque de C.R.A.Z.Y., il avait fait des pieds et des mains pour obtenir les droits de Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Le cinéaste poursuit sa tradition musicale avec Big Little Lies. Les morceaux ­entendus au cours des sept épisodes bonifiaient chacune des scènes auxquelles ils étaient accolés. Parmi les plus ­marquants, citons Papa Was A Rolling Stone des Temptations, Harvest Moon de Neil Young, River de Leon Bridges et Bloody Mother Fucking Asshole de ­Martha Wainwright... sans oublier l’excellente pièce du générique, Cold Little Heart de Michael Kiwanuka.

Laura Dern

L’actrice de 50 ans fait ­forte impression dans le rôle d’une ­mère poule peinant à concilier travail et famille. On a détesté sa Renata avec passion... bien qu’on pouvait ­comprendre pourquoi elle agissait de manière aussi névrosée. Un casting parfait.

Les enfants

Disons les vraies choses: les enfants jouent souvent faux et plus ­souvent qu’autrement, ils s’avèrent le maillon faible d’une distribution. Ceux de Big Little Lies font exception à la règle. Heureusement, car ils sont omniprésents durant toute la série. Mention spéciale à Iain Armitage, énigmatique à souhait dans le rôle de Ziggy, et Darby Camp, dont la Chloe ne manque ­certainement pas d’attitude.

Le doublage

Bien entendu, la version ­originale anglaise avec sous-titres ­français aurait été préférable, mais au ­final, la version doublée présentée à ­Super écran fait bien l’affaire. On y croit et c’est tout ce qui compte. Même la ­traduction du titre nous plaît: Petits ­secrets, grands mensonges.

Super Écran présente Petits secrets, grands mensonges (version française de Big Little Lies) dès le jeudi 27 avril à 20 h.