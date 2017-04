15 films qui font chanter

Les récentes

Florence Foster Jenkins (2016) Photo courtoisie

Meryl Streep a récolté une 20e nomination aux Oscars pour ce rôle d’une Américaine à la voix de casserole qui est montée sur les planches de Carnegie Hall pour y donner un concert au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Même si la vie de Florence Foster Jenkins a été quelque peu modifiée pour les besoins du passage au grand écran, le réalisateur Stephen Frears s’est assuré de coller le plus possible à la réalité, et Meryl Streep a tenu elle-même à chanter... faux.

Miles Ahead (2015) Photo courtoisie

Projet passion de Don Cheadle – qui a coécrit le scénario en plus de réaliser le film et d’y tenir le rôle principal - Miles Ahead s’intéresse au jazzman génial Miles Davis. Le long métrage ne suit aucun ordre chronologique et débute dans les années 1970, alors que Davis n’a pas sorti d’album depuis plusieurs années en raison de sa consommation de drogues. À noter que le personnage du journaliste, joué par Ewan McGregor et qui initie les souvenirs du trompettiste est totalement inventé.

Pour l’amour de la musique (2015) Photo courtoisie

Écrit, réalisé et produit par Robert Budreau, ce long métrage canadien comporte une part clairement assumée de fiction. Ethan Hawke est méconnaissable et parfait en Chet Baker, alors que le musicien se remémore les moments clés de sa vie. L’acteur a d’ailleurs confié avoir voulu interpréter le jazzman il y a une vingtaine d’années sous la houlette de Richard Linklater, mais le projet avait été abandonné, l’acteur étant trop jeune à l’époque!

Straight Outta Compton (2015) Photo courtoisie

Film du réalisateur F. Gary Gray (Le destin des dangereux), le titre est une référence au premier album du groupe de Gangsa rap N.W.A. Produit notamment par Ice Cube et Dr. Dre, le long métrage s’intéresse à l’émergence de ce genre de hip-hop ayant fait son apparition à la fin des années 1980. Straight Outta Compton a d’ailleurs été nommé aux Oscars dans la catégorie du meilleur scénario original.

The Runaways (2010) Photo courtoisie

Dakota Fanning et Kristen Stewart (le film est sorti en plein milieu de la folie Twilight) incarnent respectivement Cherie Currie et Joan Jett, fondatrices du groupe rock The Runaways dans les années 1970. À l’époque, si Cherie Currie a loué ce long métrage de Floria Sigismondi, elle a quand même souligné que son autobiographie - utilisée pour l’écriture du scénario – comportait des détails importants, omis dans cette production.

Jersey Boys (2014) Photo courtoisie

Clint Eastwood a signé ce long métrage sur le groupe The Four Seasons, devenu célèbre dans les années 1950 et 1960. Et cette biographie cinématographique est d’autant plus fascinante que les chansons du quatuor sont connues de tous – Can’t Take My Eyes Off You notamment - alors que le nom du groupe – pourtant plus célèbre que les Beatles en leur temps – est tombé dans l’oubli.

Le soliste (2009) Photo courtoisie

Cette adaptation touchante de la vie de Nathaniel Ayers (Jamie Foxx), un violoncelliste atteint de schizophrénie et devenu sans-abri est signée Joe Wright (Hanna). Robert Downey Jr. y tient le rôle du journaliste du L.A. Times qui entend Ayers jouer par hasard et qui décide de lui venir en aide.

Les classiques

The Doors (1991) Photo courtoisie

C’est Oliver Stone qui s’est attaqué au groupe de rock iconique en choisissant Val Kilmer pour incarner le légendaire Jim Morrison et Megan Ryan pour jouer sa compagne, Pamela Courson. La trame sonore, éblouissante et particulièrement variée, permet de savourer tout le génie musical de ce groupe de rock hors du commun.

Amadeus (1984) Photo courtoisie

Gagnant de pas moins de huit Oscars, dont celui du meilleur film, ce grand long métrage de Milos Forman raconte la vie de Wolfgang Amadeus Mozart (Tom Hulce, qui n’a pas remporté la statuette) et de sa rivalité avec Antonio Salieri (F. Murray Abraham). Cette production de 161 minutes avait, à l’époque, engrangé 52 millions $ pour un budget de 18 millions, une performance remarquable.

Ma vie en cinémascope (2004) Photo courtoisie

Pascale Bussières – qui a remporté le prix Génie et le prix Jutra pour son interprétation - est inoubliable en Alys Robi, chanteuse au destin tragique, lobotomisée à l’âge de 28 ans, dans ce long métrage écrit et réalisé par Denise Filiatrault.

Ray (2004) Photo courtoisie

Le rôle de Ray Charles a valu l’Oscar du meilleur acteur à Jamie Foxx, même si le long métrage de Taylor Hackford a été critiqué pour les libertés prises avec l’histoire du musicien de rhythm and blues.

Walk the Line (2005) Photo courtoisie

Pour incarner Johnny Cash et sa femme June dans ce film de James Mangold, Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon ont appris à chanter et à jouer des instruments de musique, car ce sont eux qu’on entend dans la trame sonore du long métrage. Leurs performances leur ont d’ailleurs valu une nomination aux Oscars, mais seule l’actrice est repartie les mains pleines!

I’m Not There (2007) Photo courtoisie

En voulant montrer les différentes personnalités publiques de Bob Dylan, le cinéaste Todd Haynes a choisi Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger et Ben Whishaw pour l’incarner, une démarche audacieuse et originale. I’m Not There a d’ailleurs fait grand bruit en raison du casting de Cate Blanchett pour un rôle masculin.

Bird (1988) Photo courtoisie

Lorsque Clint Eastwood laisse libre cours à sa passion pour le jazz, cela donne Bird, une biographie en forme d’hommage au saxophoniste Charlie Parker. C’est d’ailleurs ce long métrage qui a permis à Forest Whitaker de percer.

Round Midnight (1986) Photo courtoisie

Le français Bertrand Tavernier signe cette fiction, très largement inspirée de la vie de Bud Powell, pianiste de jazz. Le cinéaste y fait revivre le bouillonnement des clubs de jazz parisiens dans les années 1950 et comprend des apparitions de Herbie Hancock. Martin Scorsese et Philippe Noiret.

À venir

Voici d’autres biographies musicales, bientôt sur un écran près de chez vous...

La Bolduc Actuellement en tournage à Montréal, avec Debbie Lynch-White dans le rôle principal, est réalisé par François Bouvier (Paul à Québec) et prendra l’affiche l’an prochain.

All Eyez on Me Le long métrage de Benny Boom sur Tupac Shakur prend l’affiche en juin.

Janis C’est désormais Michelle Williams (à la place d’Amy Adams) qui tiendrait le rôle de Janis Joplin dans ce film duquel Jean-Marc Vallée s’est désisté.