BOILY, Soeur Lauréanne



À la Maison provinciale, 37, avenue des Cascades, Québec, le mardi 18 avril 2017, à l'âge de 94 ans et 10 mois, dont 67 ans de profession religieuse, est décédée sœur Lauréanne Boily (Céline-Marie) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Évariste, Frontenac, de monsieur William Boily et de dame Valéda Roy. La direction des funérailles a été confiée à la maisonElle sera exposée à lale dimanche 23 avril de 19 h à 21 h et le lundi, jour des funérailles à compter de 12 h 30.et l'inhumation se fera au cimetière de la communauté. Outre sa communauté religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Raymond (Margot Veilleux), Guylaine (feu Jean-Luc Parent), Suzie (Aurèle Drouin), Pierre (Arlette Bédard), Claude (Jacqueline Plante) et Michel; sa belle-sœur et son beau-frère: Nicole Legendre (feu Gonzague) et Roland Vachon (feu Céline) ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sœur Lauréanne a rejoint des frères et sœurs déjà décédés: Marie-Paule (Anselme Talbot), Lucille (Florian Domingue), Jean-Luc (Noëlla Bibeau), Gaston (Lise Laîné), Carmen (Guy Bolduc) et Huguette (André Carbonneau). S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe ou un don versé à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 37, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2K1.