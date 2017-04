PLANTE, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 avril 2017, à l'âge de 51 ans, est décédé monsieur Richard Plante, conjoint de dame Manon Tailleur. Né à Québec, le 17 février 1966, il était le fils de dame Edmonde Wiseman et de monsieur Claude Plante. Monsieur demeurait à Ste-Pétronille, I.O. Les membres de la famille recevront les condoléances en présence des cendres àà compter de 13 h.Richard laisse dans le deuil sa conjointe Manon Tailleur; sa mère Edmonde Wiseman; son père Claude Plante; les enfants de sa conjointe: Jimmy Belley, Steven Laraby-Tailleur; son frère Yan Plante (Karine Fortin); sa sœur Marie-Josée Plante (Denis Lajoie); sa nièce Shan-Pénélope; son neveu Nao-Milan; ses oncles et tantes de la famille Plante: Raymond (Yolande Faucher), Murielle (feu Léo Noël), Roland Lefrançois (feu Ghislaine), Marc , Diane, Evelyne, Conrad (Deliska Guérin), Réal (Carole Lavallée), Gaétane (René Plante); son oncle Gilles Pelletier; sa tante Francine Pelletier; son beau-frère Maxim Tailleur (Geneviève Létourneau); sa belle-sœur Carolyne Tailleur (Réal Lachance) ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de Leucodystrophie, 418 806-2968, https://www.jedonneenligne.org/leucofondation/DG/, Adresse : 1713, rue des Epinettes-Rouges, Québec (Qc), G3G 2L2. Les funérailles sont sous la direction de