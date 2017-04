Michel Hudon



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès subit de monsieur Michel Hudon survenu en Floride le 11 avril 2017, à l'âge de 75 ans. Il était architecte, cofondateur de Hudon Julien Associés, maintenant connu sous le nom de Coarchitecture. Fils de feu Joseph Hudon et de feu Corinne Normand, il était le conjoint de madame Elysabeth Suzanne Poulin. Il a été l'époux de feu madame Gisèle Tourigny. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, son fils Normand (Isabelle Leclerc) et leurs enfants Léa et Maxime, son fils feu David, son fils Louis et ses enfants Mathieu et Ariane ainsi que leur mère Isabelle Dugal, son frère Pascal (Johanne Rousseau), ses sœurs Chantal et Hélène, ses tantes, la famille de sa conjointe et sa fille Marie-Chantale ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et amies.La famille vous accueillera auoù le défunt sera exposé comme il le souhaitait. Les heures d'exposition seront le vendredi 28 avril de 19h à 21h et le samedi 29 avril de 9h à 11h30.L'accès au stationnement et à l'entrée des invités se fera par le 20, rue Port-Dauphin située dans le prolongement de la rue des Remparts, en haut de la côte de la Montagne dans le Vieux-Québec.Pour nous aider à organiser la réception, une confirmation du nom des personnes présentes sera grandement appréciée avant le jeudi 27 avril à l'adresse suivante: info@coarchitecture.comPlutôt que par des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam à Centraide Québec ou à la fondation de L'Auberivière.