FERLAND, Léa



Au CHUL, le 17 avril 2017, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Léa Ferland, épouse de feu monsieur Camille Gingras, fille de feu Alice Guay et de feu Émile Ferland. Elle demeurait à Québec autrefois de Donnacona.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean (Michèle Gagné) et Nicole; ses petits-enfants: Jean-François, Julie et Jean-Philippe; ses belles-sœurs: Fernande Rousseau (feu Paul Gingras) et Pierrette Paradis (feu Lucien Ferland); ses frères: Léopold (Rachel Bilodeau), Roland (Denise Leblond); son neveu et ses nièces de la famille Gingras: Denis (Jocelyne Huard); Denise et Danielle (Alain Bellemare); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille adresse des remerciements très spéciaux au personnel de cardiologie du CHUL pour la qualité des soins prodigués, entourée de douceur et confort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (CHUL) de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone: 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.