LAVERDIÈRE, Veronica Sutcliffe



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 20 avril 2017, à l'âge de 96 ans et 5 mois, est décédée madame Veronica Sutcliffe, épouse de feu monsieur Raymond Laverdière, fille de feu dame Mary-Ellen Drinkwater et de feu monsieur Joseph-Patrick Sutcliffe. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule mercredi 26 avril 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h. Le jeudi 27 avril 2017 de 8h30 à 10h30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Patrick. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Michel (Ginette Julien), Carole (Martial Rougeau), Marc, Jim (Jeanette Wygergangs), Diane (Gilles Gauvin) et Joanne; ses petits-enfants: Dominique et Jean-François Laverdière, Michael et Michèle Dovick, Mélissa et Marc Lochhead, Stéphanie et Tamara Laverdière, Audric et Zita Laverdière, Jessica et Jenifer Gauvin et Shayne Laverdière; sans oublier ses 29 arrière-petits-enfants. Un merci tout spécial au personnel du 3e étage du St-Brigid's Home, pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation St-Brigid's, 1465 Chemin St-Louis, G1S 4M3. Des formulaires seront disponibles sur place.