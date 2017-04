VERREAULT, Julienne Simard



Au CHU - CHUL, le 19 avril 2017, à l'âge de 95 ans et 10 mois, est décédée madame Julienne Simard, épouse de monsieur feu Lucien Verreault, fille de feu madame Juliette Breton et de feu monsieur Henri Simard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi 27 avril 2017 de 18 h à 21 h.où la famille recevra les condoléances à partir de 10 h. L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Jacques (Arlette Tremblay), Clément (Françine Archambault), Benoit (Caroline Desbiens), Claire (Guy Laliberté), Hélène (Michel Kirouac), Jean-Martin (Jane Cesario) et Jean-François (Julie Sirois); ses petits enfants: Isabelle Verreault, Jean-François Tremblay. Marie-Claude Verreault et Benoit-Alexandre Verreault (ainsi que leur mère Christine Banville). Eva-Anne Verreault Laliberté, Laura-Li Verreault Laliberté. Mélissa Maude Verreault Kirouac, Louis-Samuel Verreault Kirouac. Jean-Raphael Verreault, Jean-Alexis Verreault ainsi que Léa St-Jacques; ses arrière-petits-enfants: Justin, Charlie, William et Livia; ses frères et sœurs: Jeannine (feu Gaston Beaudry), Lucette (feu Claude Duquet), Liliane (Conrad Gagné), Denise (feu Roger Lefrançois), Jean-Paul (feu Yvette Cauchon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verreault: Georgette (feu Jean-Charles Bernard); ses filleules: Céline Beaudry, Raynald Breton, Jocelyne Simard; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s du Domaine de Bordeaux. Elle était la sœur de: feu Fernand (feu Jeanne Gariépy), feu Yvan (Thérèse Labbé), feu Armand (June Warren), feu Gaston (feu Jacqueline Noël), feu Jos (feu Monique de Courcy) et feu Marie-Marthe; la belle soeur de la famille Verreault: feu Vilmont (feu Yvette Wagner), feu Robert (feu Gilberte Moreau) et feu Jean-Marc (Lizette Vézina). La famille tient à remercier tous les employés du Domaine de Bordeaux pour leur collaboration à son bien-être, ainsi que les Dr. Michel Dugas et Dr Francine Caron qui ont su apporter leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CHUL), 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec, Téléphone : 418 525-4385, Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.